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ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло

ФСБ
15:08 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Количество обысков, проведенных в первом полугодии 2018 года, почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Крымских татар часто обыскивала полиция и ФСБ в их домах, частных предприятиях и местах для собраний, после чего часто происходили задержания. Об этом говорится в тематическом докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает корреспондент УНН.

"УВКПЧ задокументировало 57 обысков в 2017 году, из которых 53 касались объектов частной собственности крымских татар, а за первое полугодие 2018-го - 38 обысков, из которых 30 касались таких объектов", - отметили в миссии.

С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ из 120-мм минометов

Хотя обыски обычно проводились на основании решения суда, некоторые из них были проведены без всякого разрешения или представлялись как "осмотр жилища" - следственное действие, не требующее решения суда, если проводится с согласия собственника имущества, говорится в докладе.

В ООН подчеркнули, что такие рейды часто осуществлялись с чрезмерным применением силы, а масштабы обыска не были оправданы обстоятельствами, выходя за пределы законной цели, а именно предотвращения преступления и защиты прав и свобод других лиц.

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Новости Украины, Крым, Обыски в Крыму, Оккупированный Крым, ООН, Украина, ФСБ.
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