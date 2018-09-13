Дело Гандзюк: Одному из подозреваемых смягчили меру пресечения

Апелляционный суд Херсонской области оставил без изменений меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым по делу о покушении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

"По результатам рассмотрения апелляционных жалоб: в отношении подозреваемого Никиты Грабчука апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, то есть оставлено удерживание под стражей без изменений, в отношении Сергея Торбина также принято решение об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения, в отношении Виктора Горбунова - апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказали в пресс-службе суда.

При этом, по информации пресс-службы, мера пресечения изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Владимиру Васяновичу до 19 октября включительно.

Как сообщалось, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.