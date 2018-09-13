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В Черкассах мужчина хотел убить 44-летнюю женщину

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Задержание мужчины в Черкассах
17:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГУНП в Черкасской области

Новости Украины: Вчера, 12 сентября, спецназ харьковского "КОРД" при поддержке черкасской полиции при попытке убийства 44-летней женщины задержали 26-летнего жителя Черкасс.

Правоохранители задержали мужчину при попытке убийства женщины в Черкассах. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области, передает УНН.

Так, в начале сентября харьковские полицейские получили информацию о том, что неизвестный с помощью электронной почты подыскивает сообщника для совершения убийства женщины, с которой у него сложились близкие отношения. Злоумышленник хотел лишить ее жизни, чтобы завладеть деньгами и другими ценностями.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 115 (подготовка к умышленному убийству) УК Украины. При обработке информации сотрудники полиции установили личность женщины.

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"Ею оказалась 44-летняя жительница города Черкассы. Потенциальная жертва имела свой бизнес, владела несколькими стоматологическими кабинетами в городе, была материально хорошо обеспечена. Работники уголовного розыска установили личность, которая подыскивала подельника для совершения убийства. Во время проведения оперативной комбинации полицейские узнали о преступных намерения злоумышленника - план убийства и его детали. Весь этот процесс они тщательно задокументировали", - рассказали в полиции.

"Полицейские обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет "Форт", резиновые перчатки, бахилы, пластиковые хомуты и скотч для фиксации конечностей, которые он заранее приготовил для совершения преступления. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на документирование преступной деятельности и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - отметили в ГУНП.

Как сообщалось ранее, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что изменения в Конституцию относительно курса Украины на обретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО) направлены на ускорение реформ и изменений, необходимых для достижения этих целей.

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Новости Украины, Покушение на убийство, Полиция, Украина, Черкасская область.
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