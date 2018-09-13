День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Мининформполитики назвали единственный путь освобождения Сущенко
В Мининформполитики назвали единственный путь освобождения Сущенко
Новости: "Еще один шанс" для Пекина: США хотят провести новые переговоры с Китаем
США хотят провести новый раунд переговоров с Китаем
Новости: Футзал. Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2019 (Видео)
Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча
Новости: "Искренне привязаны друг к другу": журналист рассказал о семье президента США
"Искренне привязаны друг к другу": журналист рассказал о семье президента США
X

Рейдерство на элеваторе: обвиняется командир роты полиции

Олег Ширяев
18:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
sq.com.ua

Новости Украины: Командир роты полиции "Схидный корпус" Олег Ширяев задержан по подозрению в рейдерском захвате элеватора на Харьковщине.

Бывший командир роты полиции "Схидный корпус" Олег Ширяев задержан полицией после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с. Занки Харьковской области и ему объявлено о подозрении.

"Олегу Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ( хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия - ИФ) Уголовного кодекса Украины", - сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что О. Ширяев доставлен в следственное управление и с ним проводятся следственные действия. Начальник главка Олег Бех не исключил, что О.Ширяев также может быть задержан.

Как сообщалось ранее, 11 сентября, в с.Занки группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам действующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).

Между неизвестными и местными жителями с приехавшими их поддержать представителями Нацкорпуса произошла драка со стрельбой.

По данным прокуратуры, в результате стычки получил травмы сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями, в т.ч. с огнестрельными ранениями в медучреждения обратились 7 человек. Всем, за исключением одного, помощь оказано амбулаторно.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч 2 ст. 345 УК Украины).

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 12 сентября сообщил, что в результате попытки захвата элеватора в Харьковской области 53 человека были доставлены в полицию, из них 22, принимавших активное участие в захвате предприятия с оружием в руках, задержаны. Позднее им всем было объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины.

12 сентября утром глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал задержание по этому делу бывшего украинского военнослужащего, экс-командира роты особого назначения МВД "Схидный корпус", основателя общественного движения "Схидный корпус" О.Ширяева.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Олег Ширяев, Харьковская область, Элеватор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Вблизи Львова перевернулось авто: есть пострадавшие Разведка докладывает о перебрасывании войск РФ к границе с Украиной В Украине зафиксировано еще 4 вспышки АЧС

Последние новости

Как выглядели мотоциклы в XX столетии "Он превращался в мыслителя": Наталья Могилевская откровенно рассказала о Кузьме Агахова: У Луческу были жесткие методы руководства
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
03 Ученые раскрыли тайну сновидений
04 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
05 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
Новости сегодня
19:05 Женский Квартал: Елена Кравец рассказала о новом юмористическом проекте
19:04 Боевики обстреляли из минометов позиции ООС под Крымским и Чермалыком
18:56 В Харькове произошла перестрелка, есть погибший
18:55 Трамп о количестве жертв ураганов в Пуэрто-Рико: "это выдумка демократов"
18:55 Смешные фотографии и картинки для тех, кто устал
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рейдерство на элеваторе: обвиняется командир роты полиции
Рейдерство на элеваторе: обвиняется командир роты полиции
Новости: ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
Новости: Презентация Apple 2018: новинки компании и цены на них
Презентация Apple 2018: новинки компании и цены на них
Новости: Надя Дорофеева показала стильный снимок
Надя Дорофеева показала стильный снимок
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь