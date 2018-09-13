Рейдерство на элеваторе: обвиняется командир роты полиции

Бывший командир роты полиции "Схидный корпус" Олег Ширяев задержан полицией после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в с. Занки Харьковской области и ему объявлено о подозрении.

"Олегу Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ( хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия - ИФ) Уголовного кодекса Украины", - сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что О. Ширяев доставлен в следственное управление и с ним проводятся следственные действия. Начальник главка Олег Бех не исключил, что О.Ширяев также может быть задержан.

Как сообщалось ранее, 11 сентября, в с.Занки группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам действующего руководителя хозяйства, никаких действий относительно переоформления прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).

Между неизвестными и местными жителями с приехавшими их поддержать представителями Нацкорпуса произошла драка со стрельбой.

По данным прокуратуры, в результате стычки получил травмы сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями, в т.ч. с огнестрельными ранениями в медучреждения обратились 7 человек. Всем, за исключением одного, помощь оказано амбулаторно.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч 2 ст. 345 УК Украины).

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 12 сентября сообщил, что в результате попытки захвата элеватора в Харьковской области 53 человека были доставлены в полицию, из них 22, принимавших активное участие в захвате предприятия с оружием в руках, задержаны. Позднее им всем было объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины.

12 сентября утром глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал задержание по этому делу бывшего украинского военнослужащего, экс-командира роты особого назначения МВД "Схидный корпус", основателя общественного движения "Схидный корпус" О.Ширяева.