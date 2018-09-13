У Порошенко заявили, что "Титан" качает воду из скважин Херсонщины

На территории крымского "Титана" незаконно пробурено десять скважин, которые качают воду из озера, расположенного в Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в АРК Изет Гданов.

"На территории завода "Крымский титан", который стал причиной экологической катастрофы на севере оккупированного Крыма, пробурено порядка десяти незаконных скважин, которые качают воду из озера, которое находится в Херсонской области", - сообщил Гданов.

Таким образом, подчеркнул украинский чиновник, экологический ущерб Херсонской области "Крымским титаном" наносился не только загрязнением воздуха, но и выкачкой пресной воды из подземных источников.

Как отметил Гданов, проблемой является то, что ни Украина, ни международные организации не могут попасть на территорию завода, чтобы "разобраться с ситуацией".

"Мы прекрасно понимаем, что зайти на территорию завода и разобраться с ситуацией, которая сложилась, мы тоже физически не можем. Международные независимые организации не пускает Россия, потому что она не хочет показывать, что там на самом деле происходит", - сказал Гданов.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном Россией Крыму на заводе "Титан" произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества. На Херсонщине также было зафиксировано химическое загрязнение из-за выбросов на заводе. Впоследствии крымский "Титан" приостановил работу, а из Армянска в санатории Крыма вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

6 сентября власти Херсонщины приняли решение эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, находящихся в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан", а также провести оздоровление этих детей в области.

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выброс на заводе "Титан" в Армянске произошел из-за того, что в результате учений российских военных были разрушены экологические защитные механизмы.