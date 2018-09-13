День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Мининформполитики назвали единственный путь освобождения Сущенко
В Мининформполитики назвали единственный путь освобождения Сущенко
Новости: "Еще один шанс" для Пекина: США хотят провести новые переговоры с Китаем
США хотят провести новый раунд переговоров с Китаем
Новости: Футзал. Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2019 (Видео)
Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча
Новости: "Искренне привязаны друг к другу": журналист рассказал о семье президента США
"Искренне привязаны друг к другу": журналист рассказал о семье президента США
X

У Порошенко заявили, что "Титан" качает воду из скважин Херсонщины

Крымский Титан
18:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в АРК Изет Гданов сообщил о незаконных скважинах на территории "Крымского Титана"

На территории крымского "Титана" незаконно пробурено десять скважин, которые качают воду из озера, расположенного в Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в АРК Изет Гданов.

"На территории завода "Крымский титан", который стал причиной экологической катастрофы на севере оккупированного Крыма, пробурено порядка десяти незаконных скважин, которые качают воду из озера, которое находится в Херсонской области", - сообщил Гданов.

Таким образом, подчеркнул украинский чиновник, экологический ущерб Херсонской области "Крымским титаном" наносился не только загрязнением воздуха, но и выкачкой пресной воды из подземных источников.

Как отметил Гданов, проблемой является то, что ни Украина, ни международные организации не могут попасть на территорию завода, чтобы "разобраться с ситуацией".

"Мы прекрасно понимаем, что зайти на территорию завода и разобраться с ситуацией, которая сложилась, мы тоже физически не можем. Международные независимые организации не пускает Россия, потому что она не хочет показывать, что там на самом деле происходит", - сказал Гданов.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном Россией Крыму на заводе "Титан" произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества. На Херсонщине также было зафиксировано химическое загрязнение из-за выбросов на заводе. Впоследствии крымский "Титан" приостановил работу, а из Армянска в санатории Крыма вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

6 сентября власти Херсонщины приняли решение эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, находящихся в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан", а также провести оздоровление этих детей в области.

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выброс на заводе "Титан" в Армянске произошел из-за того, что в результате учений российских военных были разрушены экологические защитные механизмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вода, Крым, скважины, Титан, Херсонская область.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Вблизи Львова перевернулось авто: есть пострадавшие Разведка докладывает о перебрасывании войск РФ к границе с Украиной В Украине зафиксировано еще 4 вспышки АЧС

Последние новости

В этом году в Украине зафиксировано 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила Баскетболист Фесенко запустил свое шоу на Youtube (Видео) Олег Скрипка выпустил новый клип "Кобіта" (Видео)
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
03 Ученые раскрыли тайну сновидений
04 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
05 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
Новости сегодня
18:56 В Харькове произошла перестрелка, есть погибший
18:55 Трамп о количестве жертв ураганов в Пуэрто-Рико: "это выдумка демократов"
18:55 Смешные фотографии и картинки для тех, кто устал
18:49 Макгрегор - Нурмагомедов: первая пресс-конференция состоится 20 сентября
18:48 Будни мамы в красочных иллюстрациях о семейной жизни (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рейдерство на элеваторе: обвиняется командир роты полиции
Рейдерство на элеваторе: обвиняется командир роты полиции
Новости: ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
ООН: Число обысков в оккупированном Крыму возросло
Новости: Презентация Apple 2018: новинки компании и цены на них
Презентация Apple 2018: новинки компании и цены на них
Новости: Надя Дорофеева показала стильный снимок
Надя Дорофеева показала стильный снимок
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь