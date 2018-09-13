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Боевики обстреляли из минометов позиции ООС под Крымским и Чермалыком

Позиции ВСУ
19:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: На протяжении текущих суток боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики в четверг 15 раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

 

"На протяжении текущих суток, от 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня... В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

По данным штаба, боевики 5 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Так, в течение дня украинские позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

По позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное российские оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра. Опорный пункт вблизи Крымского был обстрелян из минометов калибра 120 мм. Еще по одной позиции украинских войск неподалеку Чермалыка оккупанты вели огонь из минометов обоих калибров.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения об осуществлении огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел, отметили в штабе ООС, добавив, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Обстрелы, ООС, Позиции ВСУ, Украина, Штаб ООС.
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