Прокуратура в Харьковской области проводит обыски в лесхозах

В лесхозах Харьковской области, которые могут быть причастны к незаконной порубке деревьев, проводятся обыски. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.

"Прокуратура Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики в области ДЗЭ НПУ в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) проводит обыски в лесных хозяйствах области и на предприятиях-контрагентах", - говорится в сообщении.

"Сейчас проведено 28 обысков на территории 6-ти лесных хозяйств Харьковской области, а также на перерабатывающих предприятиях и по месту жительства фигурантов уголовного производства. Изъято древесину и документацию", - проинформировал начальник управления прокуратуры области Сергей Перепелица.

Сейчас обыски продолжаются. Все обстоятельства дела устанавливаются. Максимальное наказание за такое преступление - 6 лет лишения свободы.