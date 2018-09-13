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Прокуратура в Харьковской области проводит обыски в лесхозах

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Обыски в лесхозах
19:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: прокуратура Харьковской области

Новости Украины: В лесхозах незаконно, без надлежащих разрешительных документов, вырубали деревья, а затем сбывали их предпринимателям по заниженным ценам.

В лесхозах Харьковской области, которые могут быть причастны к незаконной порубке деревьев, проводятся обыски. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает УНН.

"Прокуратура Харьковской области совместно с Управлением защиты экономики в области ДЗЭ НПУ в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) проводит обыски в лесных хозяйствах области и на предприятиях-контрагентах", - говорится в сообщении.

В Харькове произошла перестрелка, есть погибший

"Сейчас проведено 28 обысков на территории 6-ти лесных хозяйств Харьковской области, а также на перерабатывающих предприятиях и по месту жительства фигурантов уголовного производства. Изъято древесину и документацию", - проинформировал начальник управления прокуратуры области Сергей Перепелица.

Сейчас обыски продолжаются. Все обстоятельства дела устанавливаются. Максимальное наказание за такое преступление - 6 лет лишения свободы.

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Новости Украины, Лесхозы в Харьковской области, Обыски в лесхозах, Прокуратура Харьковской области, Украина, Харьковская область.
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