В одной из школ в Днепре приостановили обучение

Учебный процесс в школе №62 в Днепре временно остановили для выяснения причин заболевания учеников. Об этом УНН сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"Школа приостановила свою деятельность для выяснения причин (заболевания детей, - ред.). Сейчас в учреждении работают наши специалисты", - проинформировали в Госпродпотребслужбе.

Сейчас специалисты выясняют причины возникновения заболевания детей. Проводится проверка в столовой, где было реализовано питание. Также отобрали пробы и смывы.

Напомним, в больницу попали 16 учеников одной из школ Днепра.