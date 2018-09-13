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В одной из школ в Днепре приостановили обучение

Массовое заболевание учеников в Днепре
21:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В результате массового заболевания учеников в одной из школ в Днепре приостановили учебный процесс.

Учебный процесс в школе №62 в Днепре временно остановили для выяснения причин заболевания учеников. Об этом УНН сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

"Школа приостановила свою деятельность для выяснения причин (заболевания детей, - ред.). Сейчас в учреждении работают наши специалисты", - проинформировали в Госпродпотребслужбе.

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Сейчас специалисты выясняют причины возникновения заболевания детей. Проводится проверка в столовой, где было реализовано питание. Также отобрали пробы и смывы.

Напомним, в больницу попали 16 учеников одной из школ Днепра.

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Новости Украины, Днепр, Отравление в школе, Украина, Учебный процесс.
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