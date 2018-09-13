В Запорожской области похитили человека и требовали отдать несуществующий долг

В селе Дмитровка Бердянского района Запорожской области двое мужчин похитили силой человека, удерживали его и требовали отдать несуществующий долг. Правоохранители арестовали злоумышленников и изъяли у них вещественные доказательства, а также наркотики. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Сегодня, 13 сентября, в Бердянский отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области обратился гражданин 1990 года рождения, который рассказал, что 10 сентября двое мужчин связали ему руки веревкой, наносили телесные повреждения и удерживали против его воли. Злоумышленники требовали от потерпевшего деньги за несуществующий долг. Когда последний согласился написать расписку, его отпустили.

Правоохранители установили место, где удерживали заявителя и лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались 36-летний житель Бердянска и 23-летний житель Бердянского района.

При осмотре у задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства и марихуану.

"Открытые уголовные производства по признакам ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.