В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 130 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва).

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 11 сентября до 19:30 12 сентября, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня.

В частности, в Донецкой области нарушения зафиксированы в районе Светлодарска, Донецкой фильтровальной станции, Каменки, Ясиноватой, Чермалыка и Пищевика.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая 85 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (шесть взрывов)", - заявили наблюдатели.