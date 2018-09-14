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В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки

ОБСЕ
00:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что за сутки зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 215 взрывов.

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 130 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва).

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 11 сентября до 19:30 12 сентября, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня.

В частности, в Донецкой области нарушения зафиксированы в районе Светлодарска, Донецкой фильтровальной станции, Каменки, Ясиноватой, Чермалыка и Пищевика.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений прекращения огня, включая 85 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (шесть взрывов)", - заявили наблюдатели.

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Новости Украины, Взрывы на Донбассе, Восток Украины, Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ.
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