В Херсонской области прокурор "погорел" на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины разоблачили на взятке заместителя руководителя одной из местных прокуратур Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что прокурор требовал 60 тысяч гривен от председателя агропредприятия за непривлечение его к уголовной ответственности за нарушения законодательства в земельной сфере. Правоохранители задержали прокурора в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины вблизи места работы после получения всей суммы неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.