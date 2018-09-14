День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина будет наращивать количество морского спецназа
Украина будет наращивать количество морского спецназа
Новости: МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Зимбабве
МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Зимбабве
Новости: Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Новости: Малоизвестные факты о съемках культовых фильмов
Малоизвестные факты о съемках культовых фильмов
X

На Херсонщине выявили высокое содержание сульфата в почве

Завод в Крыму
03:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Херсонской области в пробах, взятых в грунте около скважины с питьевой водой, обнаружили повышенное содержание сульфатов.

31 августа 2018 года специалисты взяли пробы почвы в точках постоянного мониторингового наблюдения за влиянием предприятия "Крымский титан" на состояние почвы в районе Преображенской сельского совета Каланчакского района и Першоконстантиновского сельского совета Чаплинского района, а также возле пунктов пропуска "Чаплынка" и "Каланчак".

Об этом говорится в ответе Государственной экологической инспекции Украины в Херсонской области, передает "Радио Свобода".

Пробы показали, что возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета и возле пункта пропуска "Каланчак" содержание сульфатов в почве превышено в сравнении с прошлыми годами.

Также в ведомстве сообщили, что 5 сентября специалисты взяли пробы почвы в селах Александровка, Преображенка и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета в Каланчакском районе, а также в селах Першоконстантиновка, Григоровка, Нововладимировка и Ивановка в Чаплинском районе.

По сравнению с пробами, взятыми 31 августа, содержание сульфатов увеличился в селе Першоконстантиновка (с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3) и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета (с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3), где также увеличилось содержание хлоридов (с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3), говорится в ответе ведомства.

В Госэкоинспекции добавили, что 12 сентября специалисты вновь взяли пробы в этих точках для дальнейших исследований.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Россией Крыму, в городе Армянск, где расположен завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.

Впоследствии крымский "Титан" приостановил свою работу, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

6 сентября власти Херсонщины решили эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, которые расположены в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан", а также провести оздоровление этих детей в детских оздоровительных лагерях области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выбросы в Армянске, Высокое содержание сульфата в почве, Крым, Херсонская область.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Харькове произошла перестрелка, есть погибший Во Львове была разлита соляная кислота У Порошенко заявили, что "Титан" качает воду из скважин Херсонщины

Последние новости

Врачи указали самую вредную позу для сна Кабмин прокомментировал расследование в отношении Омеляна Город и горы: мощные кадры, которые завораживают (Фото)
Сегодня читают
01 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
02 Новая участница ВИА Гры: что известно о девушке
03 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
04 Украинка полтора месяца скрывается от мужа в посольстве в Тегеране
05 Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча
Новости сегодня
04:37 Мода 2018: вещи, которые сделают ваш образ роскошным (Фото)
04:20 Цукерберг: Facebook готов противодействовать вмешательствам в выборы
04:08 С начала года на Донетчине изъято наркотиков на миллион гривен
03:56 Вещи из прошлого, которые вызовут у вас приступ ностальгии (Фото)
03:18 Эксперты рассказали о влиянии смартфонов на здоровье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Порошенко и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Новости: В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
В ОБСЕ сообщают о 215 взрывах на Донбассе за сутки
Новости: ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой (Фото)
ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь