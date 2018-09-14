На Херсонщине выявили высокое содержание сульфата в почве

31 августа 2018 года специалисты взяли пробы почвы в точках постоянного мониторингового наблюдения за влиянием предприятия "Крымский титан" на состояние почвы в районе Преображенской сельского совета Каланчакского района и Першоконстантиновского сельского совета Чаплинского района, а также возле пунктов пропуска "Чаплынка" и "Каланчак".

Об этом говорится в ответе Государственной экологической инспекции Украины в Херсонской области, передает "Радио Свобода".

Пробы показали, что возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета и возле пункта пропуска "Каланчак" содержание сульфатов в почве превышено в сравнении с прошлыми годами.

Также в ведомстве сообщили, что 5 сентября специалисты взяли пробы почвы в селах Александровка, Преображенка и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета в Каланчакском районе, а также в селах Першоконстантиновка, Григоровка, Нововладимировка и Ивановка в Чаплинском районе.

По сравнению с пробами, взятыми 31 августа, содержание сульфатов увеличился в селе Першоконстантиновка (с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3) и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельского совета (с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3), где также увеличилось содержание хлоридов (с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3), говорится в ответе ведомства.

В Госэкоинспекции добавили, что 12 сентября специалисты вновь взяли пробы в этих точках для дальнейших исследований.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа 2018 года в оккупированном Россией Крыму, в городе Армянск, где расположен завод "Титан", произошли выбросы неизвестного ядовитого вещества.

Впоследствии крымский "Титан" приостановил свою работу, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

6 сентября власти Херсонщины решили эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, которые расположены в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан", а также провести оздоровление этих детей в детских оздоровительных лагерях области.