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С начала года на Донетчине изъято наркотиков на миллион гривен

Наркотики
04:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: В Донецкой области с начала 2018 правоохранители изъяли около 50 кг наркотических веществ, стоимость которых достигает миллиона гривен

50 кг наркотических веществ, от марихуаны до героина, изъятых из незаконного оборота, подлежат уничтожению. За 8 месяцев этого года полицейские прекратили более 1400 наркопреступлений, сообщили в ГУ полиции области.

В информации уточняется, что всего с начала года из незаконного оборота изъято 35 кг марихуаны, 11 кг сырья мака, а также метамфетамин, опий, амфетамин и героин.

В полиции подчеркнули, что стоимость изъятого, по ценам "черного рынка", достигает миллиона гривен.

Кроме того, задокументировано более тысячи фактов хранения и перевозки наркотиков. Ликвидировано 66 наркопритонов.

"Сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Донецкой области задокументировали 156 фактов торговли наркотическими средствами. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", – проинформировали правоохранители.

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Новости Украины, ГУНПУ, Донецкая область, Наркотики, Полиция.
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