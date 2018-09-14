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На Днепропетровщине найден схрон с боеприпасами

На Днепропетровщине найден схрон с боеприпасами
06:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: СБУ

Новости Украины: Обнаруженные боеприпасы и оружие направлены на экспертизу.

Служба безопасности Украины обнаружила в заброшенном доме в одном из населенных пунктов Днепропетровской области место незаконного хранения оружия и боеприпасов.

"Во время обыска, в рамках ранее открытого уголовного производства, тайника в заброшенном доме в одном из населенных пунктов Петропавловского района, правоохранители изъяли гранатомет РПГ-28, пять боевых гранат, пять запалов к ним и более двухсот патронов различного калибра", - говорится в обнародованном в четверг сообщении на сайте СБ Украины.

"По данному делу открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Уголовного кодекса Украины. Сотрудники СБУ продолжают следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказали в спецслужбе.

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Новости Украины, Боеприпасы, Днепропетровская область, Оружие, СБУ.
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