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Ситуация в ООС: 37 вражеских обстрелов, боевики применили минометы

ВСУ
07:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий .

На протяжении прошлых суток, 13 сентября, оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино", - отмечается в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутовое и Водяное, а из миномета 120-го калибра – возле Чермалыка и Крымского. Также в течение минувших суток в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Чермалык и Гнутовое наши опорные пункты были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты. А вблизи Новотошковского и Гранитного враг применил противотанковые управляемые ракеты.

Также вчера российские оккупационные войска обстреляли из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, в населенный пункт Водяное, что на Мариупольском направлении. По направлению оккупированной Ужевки в сторону жилого сектора на восточной окраине Водяного было выпущено 5 мин калибра 120 мм. Поврежденных домов и пострадавших среди гражданского населения нет.

В ходе боевых действий в течение суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки был уничтожен один и ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

От начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Один обстрел зафиксировано на Луганском направлении вблизи Крымского, остальные – на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутовое, Водяное и Широкино. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, Минобороны, ООС.
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