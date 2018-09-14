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В Херсонской области выявили высокое содержание сульфата

Химвыбросы "Титана"
11:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: 112.ua

Новости Украины: Возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельсовета и вблизи КПВВ "Каланчак" содержание сульфатов превышено по сравнению с прошлыми годами.

В Херсонской области в пробах, взятых в почве возле скважины с питьевой водой, зафиксировали повышенное содержание сульфатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Как сообщила Госэкоинспекция, 31 августа 2018 года специалисты взяли пробы почвы в точках постоянного мониторингового наблюдения за воздействием завода "Крымский титан" на состояние почвы в районе Преображенского сельского совета Каланчакского района, Першоконстантиновского сельсовета Чаплинского района и около КПВВ "Чаплинка" и "Каланчак".

Кроме того, 5 сентября специалисты взяли пробы почвы в селах Александровка, Преображенка, около скважины питьевой воды на территории Преображенского сельсовета в Каланчакском районе, а также в селах Першоконстантиновка, Григорьевка, Нововладимировка и Ивановка в Чаплынском районе. По сравнению с пробами, которые были взяты 31 августа, содержание сульфатов увеличился в селе Першоконстантиновка (с 78,2 мг/дм3 до 119,32 мг/дм3) и возле скважины питьевой воды на территории Преображенского сельсовета (с 312,8 мг/дм3 до 617,4 мг/дм3), где также увеличилось содержание хлоридов (с 46,15 мг/дм3 до 103,0 мг/дм3).

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Специалисты снова взяли пробы почвы в вышеупомянутых точках для дальнейших исследований 12 сентября.

Напомним, глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что на заводе "Титановые инвестиции", расположенном в оккупированном Крыму, произошла техногенная авария.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа в районе расположения химического предприятия "Крымский титан" на севере оккупированного полуострова произошел выброс неизвестного ядовитого химического вещества, которое особенно после осадков образует на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений маслянистый налет с коричневатым или желто-зеленым оттенком.

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство по факту загрязнения ядовитыми веществами воздуха над северной частью полуострова.

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Новости Украины, Сульфаты, Титан, Херсонская область, Химвыбросы.
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