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Киев без горячей воды: в "Нафтогазе" отреагировали на ситуацию

У киевлян нет горячей воды
12:06 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Twitter

Новости Украины: В "Нафтогазе" отмечают, что готовы сотрудничать с новой компанией и как можно скорее решить этот вопрос.

В столичной мэрии пообещали, что горячая вода появится в домах к концу сентября.

Город должен отдать "Нафтогазу" половину долгов ахметовского "Киевэнерго". Соответствующее решение приняли на сессии Киевсовета несколько дней назад.

Напомним, поставлять горячую воду киевлянам прекратили из-за долга "Киевэнерго", которое много лет обслуживало столичные теплосети. Недавно их вернули в собственность города.

Вместе с имуществом достались коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" и долги предшественника – почти 5 млрд грн, из-за которых "Нафтогаз" не заключал новый контракт на поставки услуг. Теперь ситуация должна измениться.

"Киевсовет недавно поддержал эту позицию – долги, согласно закону Украины , должны быть переданы или переведены на новую компанию. Я приветствую этот шаг, который сделала Киевская городская рада, и мы заинтересованы решить эту проблему в ближайшее время", – заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

К слову, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Нафтогаза", российский монополист должен уплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

7 июня "Газпром" обжаловал решение арбитражного суда, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и принял приказ о приостановлении выполнения решения Стокгольмского арбитража.

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Новости Украины, Горячая вода, КГГА, Киевсовет, Киевтеплоэнерго, Нафтогаз.
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