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Пожар в детском лагере "Виктория": на пепелище обнаружили второй кипятильник

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Пожар в детском лагере "Виктория"
12:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: Второй электроприбор, который обнаружили независимые эксперты, передали правоохранительным органам.

Группа независимых экспертов, которых привлекли к расследованию трагедии в одесском лагере "Виктория" по требованию отца погибшей Сони Мазур, нашла на пепелище второй кипятильник, сообщил "Слидство.Инфо".

"Обугленный прибор является важным вещественным доказательством, которого раньше не заметил официальное следствие. Это - второй кипятильник, который удалось обнаружить на пепелище", – говорится в сообщении на сайте "Слидство.Инфо" в четверг.

В информации отмечается, что первый прибор изъяли сразу после трагедии на месте возгорания - в комнате художественного руководителя коллектива "Адель" Татьяны Егоровой.

"Она отдыхала в лагере вместе с детьми. Официальное следствие рассматривало версию о том, что именно первый, не выключенный кипятильник, мог стать причиной пожара", – сказано в сообщении.

"По многочисленным показаниям очевидцев трагедии, в ночь пожара Татьяна Егорова якобы кричала, что забыла выключить кипятильник. Впрочем, сама руководительница ансамбля впоследствии эту информацию публично отрицала. А в материалах производства существуют и другие свидетельства - в пользу Егоровой. Так или иначе, следствие не смогло установить, мог ли первый найденный кипятильник действительно стать причиной пожара. Не подтвердились и другие возможные причине возгорания", - говорится в расследовании программы.

Второй электроприбор, который на пепелище обнаружили независимые эксперты, передали правоохранительным органам. Также там нашли останки детей.

Глава полиции Одесской Дмитрий Головин отметил, что без официального заключения невозможно говорить о том, важное доказательство или нет. По его мнению, это касается как останков погибших, так и второго кипятильника.

Привлечь к расследованию новую группу специалистов в июне этого года позволил Приморский райсуд Одессы. Суд принял ходатайство Алексея Мазура, дочь которого погибла в детском лагере "Виктория". На месте трагедии сейчас работают специалисты независимого института судебных экспертиз (Украина), а также - иностранцы из Международного института экспертиз (Эстония).

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября 2017 года. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки троих детей.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря Петросу Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (приговорена к условному сроку), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, руководителю отделению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевском районе Одессы и инспектору Киевского районного отдела Главного управления ГСЧС.

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Новости Украины, Детский лагерь, Пожар, Пожар в детском лагере "Виктория", Происшествие.
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