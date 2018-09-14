В Ровно произошло ДТП с участием служебного автомобиля

На перекрестке в Ровно столкнулись легковушка и служебный автомобиль полиции охраны. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

"В половине двенадцатого ночи вчера, 13 сентября, на перекрестке улиц Дубенская-Макарова областного центра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции охраны и легковушки OPEL Vectra", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 31-летний житель, который управлял OPEL Vectra на иностранном регистрации, двигался со стороны улицы Макарова в направлении Дубенской. На перекрестке при осуществлении поворота налево он не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Управления полиции охраны в Ровенской области, которым руководил 32-летний сержант.

"В результате ДТП оба водителя получили раны головы, кроме того еще одному полицейскому, который находился в авто, в глаз попало стекло. Водители двух транспортных средств были трезвы", - отметили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.