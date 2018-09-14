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Турчинов торжественно представил штурмовой катер Кентавр

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Катер Кентавр
15:27 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: mil.in.ua

Новости Украины: На воду торжественно спустили штурмовой катер Кентавр, который по словам секретаря СНБО не уступает мировым аналогам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в торжественной церемонии спуска на воду десантно-штурмового катера "Кентавр".

Как передает корреспондент, во время презентации он отметил, что катер ничем не уступает мировым аналогам.

"Я хочу искренне поблагодарить наших производителей, наших профессионалов, производящим продукцию, которая ничем не уступает мировым аналогам. Он не уступает катерам такого класса НАТО. Он мощное оружие. Он имеет возможность двигаться со скоростью 40 узлов. Он может десантировать 36 морских пехотинцев и, что немаловажно, имеет достаточно мощную систему вооружения - и ракетное вооружение, и боевые модули имеют систему стабилизации, которая позволяет точно поражать цель, не сбавляя хода катера. Это полностью украинская разработка - от чертежей до готового катера", - подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов также поблагодарил всех, кто причастен к производству "Кентавра".

"Я убежден, что наш фронт проходит не только на востоке. Он проходит через каждое предприятие оборонного комплекса, через сердце каждого патриота. Этот фронт укрепляется, и каждый день мы увеличиваем свой потенциал, каждый день мы продвигаемся к нашей с вами общей победе, к освобождению нашей родной земли. Я хочу пожелать, чтобы наши морские пехотинцы, которые будут выполнять трудные задачи, всегда побеждали и с победой возвращались живыми и невредимыми", - резюмировал он.

Как сообщалось, 23 мая во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты, которые проходили в Николаеве, президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что сейчас идет интенсивное наращивание боевого потенциала морской пехоты Украины и вскоре на вооружение ВМС поступят два современных катера "Кентавр".

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Новости Украины, "Кентавр", Александр Турчинов, Катер Кентавр, СНБО, Украина.
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