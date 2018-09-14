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Российский катер в Азовском море провоцировал Морскую охрану Украины

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Катер в Азовском море
15:45 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Пограничный катер РФ проводил опасные маневры возле украинской морской охраны в Азовском море.

В Азовском море российский пограничный катер создавал провокации опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что в районе Должанской косы в ходе несения службы катер Мариупольского отряда морской охраны обнаружил российский пограничный сторожевой катер типа "Мангуст".

"В ходе опроса российский экипаж сообщил, что следует по заданию, однако после этого изменил курс и отправился в направлении украинской катера. При этом он совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров к катеру Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В ГПС добавили, что россиянам порекомендовали изменить курс, на что они снова ответили опасным маневром, создавая опасные условия навигации и только после этого изменили направление движения.

В Госпогранслужбе считают, что такими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предупреждения столкновения судов в море и пытался создать провокационные действия.

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Новости Украины, Азовское море, Госпогранслужба, Морская охрана, Российский катер, РФ, Украина.
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