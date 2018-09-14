В Полтаве распустили горисполком

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о роспуске горисполкома.

Как передает корреспондент, за соответствующее решение на очередном заседании сессии проголосовали 22 депутата, что составляет минимальный кворум для принятия подобного решения (всего в Полтавском горсовете насчитывается 42 депутата).

Главенствующий на заседании депутат Александр Шамота заявил, что основанием для роспуска исполкома стали антинародные решение исполкома о повышении стоимости проезда, предоставление адресов киоскам и проч.

Экс-мэр Полтавы, а ныне депутат горсовета Полтавы Андрей Матковский добавил, что среди причин роспуска исполкома – раздача коммунального имущества частным предприятиям.

Как сообщал, сегодня в первой половине дня депутаты уволили всех заместителей городского головы Полтавы Александра Мамая.

Сам Мамай на заседание не прибыл и заранее назвал его нелегитимным.

В планах депутатов высказать недоверие мэру Полтавы Александру Мамаю и отправить его в отставку.