Драка со стрельбой в Харькове: Суд избрал меру пресечения 22-ум участникам

Киевский районный суд Харькова взял под стражу 22 участников конфликта из-за элеватора в с.Занки Гениевского сельсовета Змиевского района Харьковской области, задержанных после массовой драки со стрельбой во вторник, 11 сентября.

"Суд поддержал позицию прокуратуры и избрал для 22 участников столкновений из-за элеватора меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас суд избирает меру пресечения еще одному подозреваемому по этому делу, экс-командиру роты полиции "Схидный корпус" Олегу Ширяеву, который был задержан в среду.

Как сообщалось, 11 сентября, в с.Занки группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам действующего руководителя хозяйства, никаких действий по переоформлению прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч.1 ст.358 (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Между неизвестными и местными жителями с приехавшими их поддержать представителями Нацкорпуса произошла драка со стрельбой. По данным прокуратуры, в результате стычки получил травмы сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями, в т.ч. с огнестрельными ранениями, в медучреждения обратились 7 человек.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч.2 ст.345 УК Украины).

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 12 сентября сообщил, что в результате попытки захвата элеватора в Харьковской области 53 человека были доставлены в полицию, из них 22, принимавших активное участие в захвате предприятия с оружием в руках, задержаны. Позднее им всем было объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины.

12 сентября утром глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал задержание по этому делу бывшего украинского военнослужащего, экс-командира роты особого назначения МВД "Схидный корпус", основателя общественного движения "Схидный корпус" О.Ширяева. "Национальная полиция сегодня, я думаю, проведет необходимые действия и задержит, и предъявит подозрения одному из руководителей этой структуры, в прошлом достаточно известному человеку, который руководил ротой Национальной полиции "Схидный корпус", господину Ширяеву", - сказал министр.

13 сентября О.Ширяеву было объявлено о подозрении в двух уголовных производствах. Кроме хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины) у элеватора, ему инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст.347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех пояснил, что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015 г. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители Гражданского корпуса "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского райотдела Нацполиции, выбили там окна, повалили забор и стали бросать коктейли Молотова. Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.