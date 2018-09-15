День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Эффект ПТБ": Глава МИД Швеции рассказал почему растет поддержка ЕС
"Эффект ПТБ": Глава МИД Швеции рассказал почему растет поддержка ЕС
Новости: Экс-премьер Британии дал прогноз: Brexit отменят, Европа выживет
Экс-премьер Британии дал прогноз: Brexit отменят, Европа выживет
Новости: Украина сенсационно обыграла Испанию в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу
Украина сенсационно обыграла Испанию
Новости: "Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
"Топ-модель по-украински" 5 сезон: как изменились участники после перевоплощения (Видео)
X

Драка со стрельбой в Харькове: Суд избрал меру пресечения 22-ум участникам

Суд
00:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд взял под стражу 22 подозреваемых в массовой драке со стрельбой из-за элеватора в Харьковской области.

Киевский районный суд Харькова взял под стражу 22 участников конфликта из-за элеватора в с.Занки Гениевского сельсовета Змиевского района Харьковской области, задержанных после массовой драки со стрельбой во вторник, 11 сентября.

"Суд поддержал позицию прокуратуры и избрал для 22 участников столкновений из-за элеватора меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас суд избирает меру пресечения еще одному подозреваемому по этому делу, экс-командиру роты полиции "Схидный корпус" Олегу Ширяеву, который был задержан в среду.

Как сообщалось, 11 сентября, в с.Занки группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора. Они предоставили документы о передаче фермерского хозяйства, которому принадлежит элеватор, другому руководителю. Однако, по словам действующего руководителя хозяйства, никаких действий по переоформлению прав на предприятие он не совершал. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч.1 ст.358 (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Между неизвестными и местными жителями с приехавшими их поддержать представителями Нацкорпуса произошла драка со стрельбой. По данным прокуратуры, в результате стычки получил травмы сотрудник полиции. Кроме того, с телесными повреждениями, в т.ч. с огнестрельными ранениями, в медучреждения обратились 7 человек.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, начато расследование по факту причинения телесных повреждений работнику правоохранительных органов (ч.2 ст.345 УК Украины).

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин 12 сентября сообщил, что в результате попытки захвата элеватора в Харьковской области 53 человека были доставлены в полицию, из них 22, принимавших активное участие в захвате предприятия с оружием в руках, задержаны. Позднее им всем было объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины.

12 сентября утром глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал задержание по этому делу бывшего украинского военнослужащего, экс-командира роты особого назначения МВД "Схидный корпус", основателя общественного движения "Схидный корпус" О.Ширяева. "Национальная полиция сегодня, я думаю, проведет необходимые действия и задержит, и предъявит подозрения одному из руководителей этой структуры, в прошлом достаточно известному человеку, который руководил ротой Национальной полиции "Схидный корпус", господину Ширяеву", - сказал министр.

13 сентября О.Ширяеву было объявлено о подозрении в двух уголовных производствах. Кроме хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины) у элеватора, ему инкриминируется ч.1 ст.294 и ч.2 ст.347 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением и повреждением имущества, попыткой захвата здания, умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем поджога) УК Украины.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех пояснил, что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции в декабре 2015 г. Тогда после митинга, в котором участвовали местные жители и представители Гражданского корпуса "Азов", недовольные работой полиции, в частности, по расследованию изнасилования и убийства 15-летней девочки, часть участников направились сначала к дому отстраненного от выполнения обязанностей начальника Краснокутского райотдела Нацполиции, выбили там окна, повалили забор и стали бросать коктейли Молотова. Затем они пошли к дому его заместителя, где действовали аналогично.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, с.Занки, Суд, Харьковская область, Элеватор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Российский катер в Азовском море провоцировал Морскую охрану Украины На пепелище лагеря Виктория нашли важное доказательство Черныш: РФ в Крыму паразитирует на украинском сырье

Последние новости

Джошуа готов провести бой с Усиком Денисова встретилась с польским коллегой, пригласив того на Донбасс Болельщики сборной Украины потрясающе исполнили гимн после победы над Испанией (Видео)
Сегодня читают
01 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
02 Секретарь СНБО заручился поддержкой Jigsaw по противодействию РФ
03 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Шахтер - Хоффенхайм: стал известен райдер гостей
05 СМИ: Стали известны новые доказательства по подозреваемым в отравлении Скрипалей
06 "Терять мне нечего": Беллью о бое с Усиком
Новости сегодня
01:26 Победители конкурса "Забавных фоторепортажей о дикой природе Wildlife Photography Awards 2018" (Фото)
01:20 Макгрегор показал свою подготовку к бою с Нурмагомедовым (Видео)
01:19 Адвокат Трампа заявил, что президенту не стоит переживать из-за Манафорта
00:55 В Киеве напали на судью, который ведет дело об убийствах людей на Майдане
00:45 Мужское здоровье: польза шоколада для сильного пола
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Балуха избили в СИЗО и пригрозили от него избавиться
Новости: В Армянске официально введен режим ЧС
В Армянске официально введен режим ЧС
Новости: Вице-президент Еврокомиссии: Угрозы для ЕС нет
Вице-президент Еврокомиссии: Угрозы для ЕС нет
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь