РосСМИ: На севере Крыма фиксируют новый химвыброс

На севере оккупированного Россией Крыма снова зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Об этом заявила так называемая глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пишет "РИА Новости".

"Мы зарегистрировали превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп, это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в девять раз", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что по сравнению с началом недели ситуация ухудшилась.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа в оккупированном Крыму в городе Армянск произошел выброс неизвестного ядовитого вещества. Это привело к резкому ухудшению здоровья местных жителей и особенно детей. Кроме того, на металлических предметах, деревьях, крышах домов и даже внутри помещений образовался маслянистый налет с желто-зеленым оттенком. Химическое загрязнение из-за выброса на заводе "Титан" было зафиксировано также на Херсонщине. Впоследствии крымский "Титан" приостановил свою работу, а из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.

6 сентября Херсонская ОГА решила эвакуировать детей из населенных пунктов Каланчакского и Чаплинского районов, которые расположены в зоне влияния производственной деятельности крымского завода "Титан", а также провести оздоровление этих детей в детских оздоровительных лагерях области.