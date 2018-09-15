Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий

Черкассы довольно старинный по меркам Украины город, упоминание которого зафиксировано еще в Густинской летописи, где говорится, что "лето 1305 г. литовский князь Гемедин завоевал Киев и затем Канев и Черкассы". Официальной датой основание считается 1286 г, а сейчас в нем проживают около 300 тысяч человек.

Город славится комфортным расположением вдоль широкого берега Днепра Кременчугского водохранилища, густыми лесами на окраинах и наличием одной из 11 уникальных гиперболоиндных водонапорных башен В. Шухова.

Сегодня жителей и гостей города ожидают различного рода мероприятия, которые состоятся преимущественно в Долине роз.

15 сентября

с 10-00 до 15-00

Детский парк (ул. Крещатик)

Детский театральный фестиваль "Fortun - Fest Kids",

Концертная программа "Зернышко добра".

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОСТРАНСТВО НА КРЕЩАТИКЕ:

Вдоль улицы Крещатик с 10-00 до 17-00

-Концертно-развлекательные программы, выставка-ярмарка "Город мастеров",

-Творческие проекты, интерактивные программы воспитанников образовательных учреждений города,

-Художественный проект "Черкассы - в цвете",

-Пешеходная экскурсия "По улицам старого города",

-Художественная выставка от Национального союза художников Украины (сквер за ОГА)

-Выставка "Мои Черкассы" в Черкасском художественном музее,

-Фотовыставка "Женственность, велосипед и город" в Галерее народного искусства,

-Пространство молодежных активностей "Мечтаю быть профи" (выставки, мастер-классы, презентации, концертно-развлекательные программы с участием высших учебных заведений, колледжей, лицеев),

-Развлекательный квест "Знай родной город лучше",

-Торжественная церемония подписания меморандума о сотрудничестве между городом Черкассы и представительством ЮНИСЕФ в Украине в рамках международных инициатив "Громада, дружественная для детей и молодежи".

ЗАМКОВЫЙ ПОДЪЕМ, улица Гагарина

с 12-00

-"Крутой спуск" - гонка на самодельных тачках,

-Соревнования по Мотоджимханы от Спортивного мотоциклетного клуба "Такт".

ДОЛИНА РОЗ

с 15-00 до 22-00

-Интерактивные мероприятия (квесты, конкурсы, мастер-классы),

-Творческий проект "Приветствуют дошкольники",

-Художественно-развлекательный проект "Kids - Beauty Zone",

-Проект "MASS CHESS. Битва за Черкассы ",

Регистрация рекорда Украины

-Концертно-развлекательная программа "Дружная черкасская семья",

-Выступление групп и хедлайнеров праздника ( "Вторая река", комедийный дуэт "Братья Шумахеры").

16 сентября

Кинотеатр "Украина"

12.30 - бесплатный показ детских мультфильмов,

15.00 - показ художественного фильма "Город, в котором не ходят деньги" по мотивам повести Кузьмы Скрябина, творческая встреча с режиссерами и главными актерами фильма.

Черкасская областная филармония

16-00 - "Шельменко-денщик", спектакль Национального академического драматического театра им. И. Франко.

Сквер за ОГА

17-00 - "Праздник духовой музыки".

Городской глава Анатолий Бондаренко поздравил жителей Черкасс с праздником в специальном видеобращении, поблагодарив каждого жителя за вклад в развитие города.

Мэрия города сделала символичный подарок жителям и гостям города в виде бесплатного проезда в троллейбусах Черкасс.

Таким образом, маршруты 1, 7, 7А и 10 будут перевозить пассажиров до 23.00 и ездить с интервалом 35 минут. Графики составлены таким образом, что по бульвару Шевченко этот транспорт будет курсировать через каждые 5-8 минут.

Троллейбусный маршрут №3 (санаторий "Украина" - "Железнодорожный вокзал") будет работать до 22.30 (с 8.00 до 12.00 через каждые 40 минут, с 12.00 до 17.00 - каждые 25 минут, зато с 17.00 до 22.30 будет ездить один троллейбус).