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Сегодня открываются два КПВВ на админгранице с Крымом

КПВВ Каланчак
09:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kherson.net.ua

Новости Украины: КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом в 10.00 возобновят работу.

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" и "Чаплынка" (Херсонская обл., на административной границе с оккупированным Крымом) в субботу в 10.00 возобновят свою работу, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня, 15 сентября, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" возобновят свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10.00", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в субботу утром.

Как отмечается, Госпогранслужба продолжит отслеживать ситуацию. В случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через эти КПВВ.

Как сообщалось, 6 сентября КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно прекратили работу в связи с экологической ситуацией с заводом "Крымский титан", в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар".

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Новости Украины, Госпогранслужба, Клаанчак, КПВВ, Крым, Чаплинка.
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