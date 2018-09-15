Сегодня открываются два КПВВ на админгранице с Крымом

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" и "Чаплынка" (Херсонская обл., на административной границе с оккупированным Крымом) в субботу в 10.00 возобновят свою работу, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня, 15 сентября, контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" возобновят свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10.00", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в субботу утром.

Как отмечается, Госпогранслужба продолжит отслеживать ситуацию. В случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через эти КПВВ.

Как сообщалось, 6 сентября КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно прекратили работу в связи с экологической ситуацией с заводом "Крымский титан", в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар".