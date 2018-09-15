Денисова требует лечения двух украинских политзаключенных в Крыму

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Офис Омбудсмена в РФ с просьбой оказать медицинскую помощь двум украинским политзаключенным, которые находятся в СИЗО аннексированного Крыму, Евгению Панову и Бекиру Дегерменджы, в которых ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

"Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратился в Офис Омбудсмена в РФ.

К Уполномоченному ВР поступила информация об ухудшении состояния здоровья сразу 2-х политзаключенных, которые находятся на территории оккупированного Крыма. Евгений Панов и Бекир Дегерменджы содержатся в так называемом" ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю ", - говорится в сообщении.

По информации Денисовой, Панов уже длительное время страдает заболеванием зубов и нуждается в квалифицированной стоматологической помощи. Но ее он сможет получить только за пределами пенитенциарного учреждения. В Дегерменджы - бронхиальная астма. Кроме этого, у гражданина Украины повышенное артериальное давление и появились фурункулы на шее, поэтому ему срочно необходима помощь медиков.

По информации офиса украинского омбудсмена, эти политзаключенные неоднократно обращались к руководству СИЗО с просьбой предоставить им необходимую медицинскую помощь, но положительного ответа так и не получили.

В связи с этим секретариат Уполномоченного обратился с просьбой посодействовать восстановлению состояния здоровья политзаключенных и предоставить соответствующие медицинские документы.