День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Новости: Сегодня открываются два КПВВ на админгранице с Крымом
Сегодня открываются два КПВВ на админгранице с Крымом
Новости: Футбол. Результаты матчей 14 сентября
Футбол. Результаты матчей 14 сентября
Новости: YUNA 2019: дата и неожиданные изменения
YUNA 2019: дата и неожиданные изменения
X

Пробки на линии разграничения: у КПВВ застряли 170 машин

У КПВВ на линии разграничения застряли 170 машин
11:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
dpsu.gov.ua

Новости Украины: Госпогранслужба Украины сообщила о нахождении автотранспорта на КПВВ у линий разграничения.

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находятся 170 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское – 0/40; Марьинка – 0/60; Новотроицкое – 25/30; Гнутове - 0/15", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 42,3 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств, добавили пограничники.

Отмечается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме.

Как сообщалось, сегодня КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом возобновят работу в 10.00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Админграница, Госпогранслужба, КПВВ, ООС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Суд дал 3 года условно бывшему "замминистра спорта Крыма" В Армянске официально введен режим ЧС В Харьковской области авто влетело в остановку, есть погибшая

Последние новости

Кобец прокомментировал победу сборной Украины в матче против Испании На Львовщине произошло лобовое столкновение авто: 4 человека в больнице Пользователи Инстаграм определили самую красивую бабушку (Фото)
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
03 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
04 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой
Новости сегодня
12:28 Потап показал, как поддерживал украинскую сборную по баскетболу (Видео)
12:25 Головкин жестко раскритиковал Альваресе перед боем
12:10 В цветах и без одежды: Ким Кардашьян скопировала фотосессию Пэрис Хилтон
12:07 Избиение судьи в Киеве: полиция задержала подозреваемого
11:51 Рецепты приготовления вкусной консервации на зиму: салаты из кабачков
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еще $200 млрд: У Трампа готовят новые пошлины против Китая
Еще $200 млрд: У Трампа готовят новые пошлины против Китая
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности
Порошенко подписал решение СНБО о бюджете
Новости: Мода 2018: красивые блузки этого сезона (Фото)
Мода 2018: красивые блузки этого сезона (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь