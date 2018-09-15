Пробки на линии разграничения: у КПВВ застряли 170 машин
Новости Украины: Госпогранслужба Украины сообщила о нахождении автотранспорта на КПВВ у линий разграничения.
В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил находятся 170 автомобилей.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское – 0/40; Марьинка – 0/60; Новотроицкое – 25/30; Гнутове - 0/15", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 42,3 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств, добавили пограничники.
Отмечается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме.
Как сообщалось, сегодня КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом возобновят работу в 10.00.