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Избиение судьи в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала напавшего на киевского судью
12:07 Сегодня Телеграф
УНН
mbk.media/

Новости Украины: Задержан мужчина, который напал на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука.

Правоохранители задержали мужчину, который накануне напал на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука. По данному факту начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Киеве.

Между мужчинами в пятницу вечером, 14 сентября, на улице Симиренко состоялся словесный конфликт. В результате охранник автостоянки металлической палкой стал наносить удары потерпевшему, после чего "скорая" госпитализировала его в больницу.

Около 22:00 в столичную полицию поступило сообщение судьи районного суда, которого избил наглядно знакомый мужчина. После инцидента правонарушитель скрылся. На место происшествия сразу прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции, осмотрела территорию.

По словам заявителя, он заметил, что у автостоянки разложили костер. Когда вышел на улицу, то увидел, что охранник парковки жег мусор. Судья сделал мужчине замечание, а тот схватил металлическую палку и начал наносить ему удары по рукам и голове. Свидетели конфликта вызвали пострадавшему "скорую", а злоумышленник тем временем с места происшествия скрылся.

Работники столичной полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался киевлянин, 1964 года рождения. В настоящее время злоумышленник предоставляет объяснения следователям Святошинского управления полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Уточняется также, что судья Святошинского районного суда города Киева Сергей Дячук проводит слушания дела об убийстве людей на Майдане.

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Новости Украины, Задержание, Киев, Нацполиция, Полиция Киева, Судья.
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