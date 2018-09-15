Собак-спасателей наградили в Киеве

В ходе торжественных мероприятиях по случаю Дня спасателя, в субботу в центре Киева состоялась церемония награждения собак-спасателей. У каждого из них за спиной многолетний самоотверженный труд, сотни спасенных жизней и немало достижений, передает УНН. Награждение провел начальник кинологического центра ГСЧС Украины, полковник службы гражданской защиты Игорь Заповитряний.

Среди других мужественных собак медалью отметили и малыша Криса - единственного в Европе спасательного пса породы такса. Он благодаря своей уникальности и универсальности может работать под завалами зданий в самых отдаленных местах и неоднократно привлекался к поискам заблокированных людей в лесах Харьковской области. Напомним, начиная с 2014 года Государственной службой по чрезвычайным ситуациям было спасено более 17 тыс. человек. 17 сентября в Украине отмечается профессиональный праздник День спасателя.