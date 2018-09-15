День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Глава МИД назвал главную идею России по отношению к Украине
Новости: Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса
Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса
Новости: Кубок Дэвиса: Стаховский и Молчанов вывели Украину вперед в противостоянии с Португалией
Кубок Дэвиса: Стаховский и Молчанов вывели Украину вперед в противостоянии с Португалией
Новости: Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой
X

Собак-спасателей наградили в Киеве

Такса Крис
14:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Награждение собак-спасателей из кинологической службы ГСЧС, приуроченную к празднику День спасателя, провели в центре Киева.

В ходе торжественных мероприятиях по случаю Дня спасателя, в субботу в центре Киева состоялась церемония награждения собак-спасателей. У каждого из них за спиной многолетний самоотверженный труд, сотни спасенных жизней и немало достижений, передает УНН. Награждение провел начальник кинологического центра ГСЧС Украины, полковник службы гражданской защиты Игорь Заповитряний.

Среди других мужественных собак медалью отметили и малыша Криса - единственного в Европе спасательного пса породы такса. Он благодаря своей уникальности и универсальности может работать под завалами зданий в самых отдаленных местах и неоднократно привлекался к поискам заблокированных людей в лесах Харьковской области. Напомним, начиная с 2014 года Государственной службой по чрезвычайным ситуациям было спасено более 17 тыс. человек. 17 сентября в Украине отмечается профессиональный праздник День спасателя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГСЧС, Киев, Кинологи, Собаки, Спасатели.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Убийство Захарченко: боевики ОРДО нашли "след Запада" и "высокие технологии" СБУ Сегодня открываются два КПВВ на админгранице с Крымом РосСМИ: На севере Крыма фиксируют новый химвыброс

Последние новости

МИД передаст доказательства избиения Балуха в суды ООН опубликовала рейтинг развития стран Форвард Шахтера Мораес - о возможной натурализации в Украине
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой
Новости сегодня
15:43 "Многие фанаты недооценивают Тони": Хэй о бое Усик - Беллью
15:41 Портреты этой художницы легко спутать со снимками (Фото)
15:40 Проведите время с пользой: вечерние анекдоты 15 сентября
15:40 В Киеве задержали гражданина РФ с упаковками наркотиков
15:39 Танцы со звездами 2018: Иракли Макацария заинтриговал информацией о новом танце
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности
Порошенко подписал решение СНБО о бюджете
Новости: Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь