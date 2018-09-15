В Киеве задержали гражданина РФ с упаковками наркотиков

В Подольском районе Киева правоохранители задержали гражданина России, который имел при себе вещества, похожие на амфетамин, марихуану и неизвестное кристальное вещество.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г. Киева, около полуночи на ул. Братской группа быстрого реагирования обратила внимание на двух подозрительных мужчин, которые только заметив автомобиль полиции, развернулись и поспешили в противоположном направлении.

Правоохранители догнали этих пешеходов и в присутствии понятых провели поверхностный осмотр, в ходе которого у одного из них в сумке обнаружили расфасованные в пакетики вещества, похожие на наркотические.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

"Уже установлено, что злоумышленник – 40-летний гражданин Российской Федерации, на территории Украины проживает с 2009 года, вида на временное место жительства не имеет", - рассказал командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)

Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у злоумышленника наркотики и с какой целью он их хранил.