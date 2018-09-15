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В Киеве задержали гражданина РФ с упаковками наркотиков

В Киеве задержали россиян с расфасованными наркотиками
15:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины: Правоохранители Киева в Подольском районе задержали двух мужчин, у одного из которых в сумке обнаружили расфасованные в пакетики наркотического вещества.

В Подольском районе Киева правоохранители задержали гражданина России, который имел при себе вещества, похожие на амфетамин, марихуану и неизвестное кристальное вещество.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г. Киева, около полуночи на ул. Братской группа быстрого реагирования обратила внимание на двух подозрительных мужчин, которые только заметив автомобиль полиции, развернулись и поспешили в противоположном направлении.

Правоохранители догнали этих пешеходов и в присутствии понятых провели поверхностный осмотр, в ходе которого у одного из них в сумке обнаружили расфасованные в пакетики вещества, похожие на наркотические.

Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

"Уже установлено, что злоумышленник – 40-летний гражданин Российской Федерации, на территории Украины проживает с 2009 года, вида на временное место жительства не имеет", - рассказал командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)

Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у злоумышленника наркотики и с какой целью он их хранил.

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Новости Украины, Задержание, Киев, Наркотики, Нацполиция.
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