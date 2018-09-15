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КГГА: Киев завершает подготовку к зиме (Видео)

Петр Пантелеев
15:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отчитался, как проходит подготовка к отопительному сезону.

Несмотря на сложную ситуацию с энергообеспечением Киева, «Киевтеплоэнерго» завершает подготовку города к зимнему периоду. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Представитель КГГА отметил, что как и в предыдущие годы, отопительный сезон в Киеве начинают, ориентируясь на температуру воздуха. «Как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С в течение трех суток и имеет тенденцию к снижению, то город принимает решение о развертывании системы отопления.

Однако отмечу, что учреждения социальной сферы – школы, детсады, больницы и другие учреждения могут подключиться к теплу по индивидуальным заявкам – раньше или позже», - сообщил он.

Пантелеев добавил, что противоаварийные службы «Киевтеплоэнерго» ежедневно выявляют и ликвидируют от 40 до 50 повреждений. И сейчас уже почти выполнены гидравлические испытания тепловых сетей.

Для бесперебойной работы КП «Киевтеплоэнерго» получило новую специализированную технику: 12 экскаваторов JCB с навесным оборудованием, 2 краны-манипуляторы, 2 аварийных автомобили и 11 спецаварійок на базе Ford. Эти авто очень необходимые для оперативной ликвидации повреждений.

До конца года предприятие планирует закупить еще 8 спецаварийных автомобилей с гидравлической техникой, 2 аварийные машины полноприводные, оборудованные на случай стихийных бедствий, и асфальторез.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Отопительный сезон, Отопление, Петр Пантелеев.
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