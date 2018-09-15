На Закарпатье погибли двое туристов

В Раховском районе Закарпатья двое туристов сорвались на внедорожнике в ущелье, оба погибли. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

Отмечается, что в субботу, 15 сентября, утром возле горы Близница в Раховском районе один из туристов, проходивший по известному маршруту "Вершина Свидовца", увидел в ущелье разбитый внедорожник. "Спасатели, выехавшие на место, обнаружили в автомобиле тела двоих мужчин. Как выяснилось, 48-летний киевлянин и его 27-летний сын приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься по Свидовецкому массиву, однако во время поездки возле Близницы сорвались в глубокое ущелье", - подчеркнул Г. Москаль. По его словам, к сожалению, оба погибли на месте.