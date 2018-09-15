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Нарколабораторию накрыли в Херсоне

Амфетамин
19:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина обнаружили в Херсоне, задержав двух мужчин, которые занимались производством и сбытом наркотиков.

В Херсоне полицейские задержали двух мужчин, которые изготавливали и распространяли амфетамин. Во время обысков у них изъяли деньги, лабораторное оборудование, весы, фасовочный материал, 400 граммов прекурсоров, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 300 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Херсонской области. Полицейские установили, что один из участников группы покупал прекурсоры и изготавливал наркотик с помощью лабораторного оборудования. Другой находил клиентов и сбывал амфетамин путем "закладок". С потенциальными покупателями лично не встречался. Заказ принимал в мессенджерах и социальных сетях.

Как рассказал начальник Управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрей Денисьевой, участники группы использовали меры конспирации, постоянно меняли номерные знаки на автомобили и адреса квартир, которые использовали нарколаборатории. Во время проведения обысков у злоумышленников изъяты лабораторное оборудование, весы, фасовочный материал, 400 граммов прекурсоров (основной ингредиент для изготовления наркотика), деньги, полученные от преступной деятельности, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 300 000 гривен.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Новости Украины, Амфетамин, ГУНП, Наркотики, Полиция, Херсон.
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