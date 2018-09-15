Водителя, въехавшего в остановку на Харьковщине, арестовали

Водителя, который на автомобиле въехал в остановку общественного транспорта в поселке Васищево Харьковской области, взят под стражу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Водитель взят под стражу без права залога", - говорится в сообщении.

Фото: www.npu.gov.ua

Авария произошла 14 сентября около 15:45 в поселке Васищево. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны города Харьков по трассе "Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка". По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП 42-летняя женщина погибла на месте происшествия. Также пострадали две женщины 53 и 49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.