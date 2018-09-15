День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости: Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости: Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа
Лана Дель Рей похвасталась снимком без макияжа
X

Водителя, въехавшего в остановку на Харьковщине, арестовали

Авария в Васищево
21:24 Сегодня Телеграф
УНН
www.npu.gov.ua

Новости Украины: Взят под стражу водитель, который въехал в остановку в Харьковской области, отчего погибла женщина 42 лет.

Водителя, который на автомобиле въехал в остановку общественного транспорта в поселке Васищево Харьковской области, взят под стражу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Водитель взят под стражу без права залога", - говорится в сообщении.

Фото: www.npu.gov.ua

Авария произошла 14 сентября около 15:45 в поселке Васищево. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны города Харьков по трассе "Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка". По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП 42-летняя женщина погибла на месте происшествия. Также пострадали две женщины 53 и 49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авария, Автомобиль, Арест, Водитель, Остановка, Харьковская область.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Прогноз погоды в Украине на 16 сентября: дожди на юго-востоке Украины Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения Избиение судьи в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Последние новости

Зейн Малик переезжает в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к возлюбленной В Зимбабве от холеры погибло 27 человек Медики рассказали, почему апельсин так полезен для здоровья
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 День города Черкассы: программа мероприятий
05 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
Новости сегодня
21:21 Рианна "тряхнула стариной" и прошлась по подиуму, представив новую коллекцию Savage X Fenty
21:16 Слова Фонсеки после победы над Александрией
21:15 Украина с высоты птичьего полета: впечатляющие кадры, сделанные с помощью дрона (Фото)
21:09 Питер Динклэйдж и Эль Фаннинг вместе представили совместную работу
21:00 Барселона добыла волевую победу над Реал Сосьедадом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь