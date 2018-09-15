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Столкновение легковушки с автобусом в Донецкой области: Есть пострадавшие

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Место происшествия
23:41 Сб, 15 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Полиция

Новости Украины: В Донецкой области легковушка врезалась в автобус.

Авария произошла сегодня около 6 утра на автодороге Покровск-Бахмут-Михайловка между пассажирским авто Skoda и автобусом "Богдан". Телесные повреждения различной степени тяжести получили пассажиры обоих транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.

Установлено, что водитель иномарки 1969 года, двигаясь со стороны Константиновки в направлении города Бахмут, при осуществлении маневра обгона попутно движущегося автомобиля выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности для других участников дорожного движения, где совершил столкновение с автобусом. В это время в салоне автобуса находилось 7 пассажиров.

В результате столкновения травмы получили водитель и 3 пассажира Skoda, а также 3 пассажира автобуса.

На месте происшествия работали следователь Константиновского отдела полиции и группа реагирования местной патрульной полиции. 

Факт предварительно квалифицированы по ч.1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Полные обстоятельства случившегося, будет установлено в ходе досудебного расследования.

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Новости Украины, Автобус, Донецкая область, ДТП, Полиция.
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