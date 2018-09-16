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Возле польской границы задержан микроавтобус с нелегалами из Бангладеш

ГПСУ
06:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Пограничники задержали микроавтобус, с 7 гражданами Бангладеш, которые вне пунктов пропуска хотели попасть в ЕС.

Сотрудники Государственной пограничной службы недалеко от Польской границы задержали микроавтобус, с 7 гражданами Бангладеш, которые вне пунктов пропуска хотели попасть в ЕС, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

"Микроавтобус "Фольксваген", за рулем которого был гражданин Украины, правоохранители остановили неподалеку от границы с Польшей в субботу утром. Во время проверки транспортного средства выяснилось, что украинец вез в направлении государственной границы 7 граждан Бангладеш без документов" – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Перемещение группы нелегальных мигрантов предотвратили пограничники Луцкого отряда в ходе совместной с сотрудниками Национальной полиции спецоперации.

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия" – подытожили в Госпогранслужбе.

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Новости Украины, Волынская область, ГПСУ, ЕС, Мигранты.
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