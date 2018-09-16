Маршрутка врезалась в столб в Одессе

В Одессе маршрутный автобус врезался в столб электроопоры, пострадали при этом 9 человек, среди них – трое детей, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области

"Во время движения по ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой" – говорится в сообщении на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области в субботу вечером. Происшествие произошло в Суворовском районе Одессы.

"В результате ДТП получили повреждения девять человек, трое из них - дети" – отмечают в Нацполиции. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Степень полученных повреждений устанавливается. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.