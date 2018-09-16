На Черниговщине задержан солдат-наркоторговец

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила и задержала солдата контрактной службы одной из воинских частей ВСУ за сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Наркодельца в погонах задержали на территории военного городка пгт Гончаровское сразу после продажи психотропного вещества на сумму 3200 гривен. Задержание проводилось во взаимодействии с оперативниками УСБУ в Черниговской области и следователями ГУ Нацполиции в Черниговской области", говорится в сообщении военной прокуратуры. Следствие установило, что задержанный в период августа – сентября 2018 года неоднократно сбывал гражданским лицам наркотические вещества. В ходе санкционированного судом обыска по месту жительства у задержанного были обнаружены и изъяты психотропные вещества.

"Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу" – подытожили в прокуратуре. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы