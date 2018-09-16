Ремонт тепломагистрали на мосту Патона продолжается

В Киеве на мосту имени Патона продолжаются гидравлические испытания тепломагистрали, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

"Аварийная служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" пока устраняет три повреждения, которые были обнаружены в результате гидравлических испытаний" – говорится в сообщении пресс-службы КГГА в субботу вечером. Длительное отсутствие горячей воды отрицательно отразилась на состоянии тепловых сетей.

"На тепломагистрали уже обнаружили и устранили 16 повреждений, сейчас идет ликвидация еще трех. Сейчас специалисты постепенно увеличивают давление на этом объекте. Работы выполняют сварщики-альпинисты" – отмечают в КГГА. В столице в рамках подготовки к зиме выявлено 5288 повреждений тепловых сетей, из которых устранено уже 5055, остальные - в работе.