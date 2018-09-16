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Ремонт тепломагистрали на мосту Патона продолжается

Мост Патона
09:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: "Киевтеплоэнерго" продолжать устранять повреждения, обнаруженные в результате гидравлических испытаний на тепломагистрали на мосту Патона.

В Киеве на мосту имени Патона продолжаются гидравлические испытания тепломагистрали, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

"Аварийная служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" пока устраняет три повреждения, которые были обнаружены в результате гидравлических испытаний" – говорится в сообщении пресс-службы КГГА в субботу вечером. Длительное отсутствие горячей воды отрицательно отразилась на состоянии тепловых сетей.

"На тепломагистрали уже обнаружили и устранили 16 повреждений, сейчас идет ликвидация еще трех. Сейчас специалисты постепенно увеличивают давление на этом объекте. Работы выполняют сварщики-альпинисты" – отмечают в КГГА. В столице в рамках подготовки к зиме выявлено 5288 повреждений тепловых сетей, из которых устранено уже 5055, остальные - в работе.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Киевтеплоэнерго, Мост Патона, Тепломагистраль.
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