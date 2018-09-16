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Возле кафе в Днепре произошла перестрелка

Перестрелка
11:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Драка в кафе "Гавар" в Днепре закончилась перестрелкой, в которой пострадали несколько человек, полиция выясняет обстоятельства.

В Днепре, 15 сентября, около 16:00, на ул. Калиновой, 4а, возле кафе "Гавар" слышались выстрелы. На место происшествия отправился патруль полиции. В инциденте пострадали 3 человека. Об этом сообщил командир 4-го батальона патрульной полиции Николай Рябовол.

По информации полиции, все началось с конфликта между двумя компаниями, участники которых находились в нетрезвом состоянии. Один из мужчин достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В инциденте пострадали три человека, их госпитализировали с различными травмами.

Татьяна Новицкая — очевидица событий, рассказала: "Около 16:00 прозвучало 6 выстрелов из кафе "Гавар". После оттуда выбежали двое мужчин не славянской внешности. Они кинулись в разные стороны, у одного была прострелена рука. Я позвонила в полицию и сообщила о произошедшем. Потом прозвучало еще три выстрела. Было видно, что внутри была драка. Через несколько минут приехала полиция. Все оцепили. Потом приехали "скорая" и следственно-оперативная группа".

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Новости Украины, "Гавар", Днепр, Драка, Конфликт, Перестрелка.
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