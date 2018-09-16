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Полицейский автомобиль сбил парня в Черновцах

Место происшествия
13:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: На пешеходном переходе в Черновцах патрульный полицейский автомобиль сбил 23-летнего парня, который погиб на месте.

В Черновцах 23-летний мужчина погиб в результате наезда на него служебного автомобиля патрульной полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня примерно в три часа ночи на улице Русской в районе Гравитон. По сообщению очевидцев, ДТП произошло на пешеходном переходе неподалеку от местного рынка, молодой парень переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил внедорожник патрульной полиции. Прокуратура Черновицкой области начала досудебное расследование инцидента по ст. 286 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

"При участии прокуроров специализированных следователями Главного управления Нацполиции в области и экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД проведен осмотр места происшествия. По предварительным результатам, столкновение произошло в пешеходного перехода, что подтверждается россыпью обломков. Автомобиль полиции, видеорегистратор и другие вещественные доказательства изъяты", - сообщил заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк. По его словам, патрульных полицейских, причастных к совершению ДТП, проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения, по предварительным результатам все тесты были отрицательными. После этого их было проведено для допроса в прокуратуру области. "Учитывая, что полномочия по досудебного расследования у следователей прокуратуры прекращено, его осуществление поручено следственным управлением Службы безопасности Украины в Черновицкой области", - добавил О. Пелепюк. 

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Новости Украины, Жертва, Нацполиция, Патрульные, Переход, Черновцы.
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