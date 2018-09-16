Украинец пытался вывезти в Россию 21 кг марихуаны

Житель Луганской области, направлявшийся в РФ на автомобиле "Volkswagen" через международный пункт пропуска Гоптовка (Харьковская обл), пытался тайком провезти около 21 кг марихуаны.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, во время погранично-таможенного контроля автомобиля на него "сработала" служебная собака, обученная на поиск наркотиков, после чего пограничники, сотрудники СБУ и ГФС решили провести углубленный осмотр автомобиля.

"В результате, в топливном баке было обнаружено 68 пакетов, герметично упакованных в целлофан. По словам водителя, общий вес "зелья" составил около 13 кг, но по факту общая масса вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны, составила около 21 кг", - говорится в сообщении. Сейчас продолжаются следственные действия, водитель автомобиля и пакеты с наркотиком переданы сотрудникам СБУ.