День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем
Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем
Новости: "Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины
"Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины
Новости: Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Новости: Как проходили встречи королевы Елизаветы II и 12 президентов США
Как проходили встречи королевы Елизаветы II и 12 президентов США
X

Украинец пытался вывезти в Россию 21 кг марихуаны

Смотрите фото (3)
Тайник
11:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Служебный пес обнаружил в тайнике автомобиля "Volkswagen", на котором гражданин Украины собирался выехать в Россию, 21 кг марихуаны.

Житель Луганской области, направлявшийся в РФ на автомобиле "Volkswagen" через международный пункт пропуска Гоптовка (Харьковская обл), пытался тайком провезти около 21 кг марихуаны.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, во время погранично-таможенного контроля автомобиля на него "сработала" служебная собака, обученная на поиск наркотиков, после чего пограничники, сотрудники СБУ и ГФС решили провести углубленный осмотр автомобиля.

"В результате, в топливном баке было обнаружено 68 пакетов, герметично упакованных в целлофан. По словам водителя, общий вес "зелья" составил около 13 кг, но по факту общая масса вещества растительного происхождения, вероятно, марихуаны, составила около 21 кг", - говорится в сообщении. Сейчас продолжаются следственные действия, водитель автомобиля и пакеты с наркотиком переданы сотрудникам СБУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Volkswagen, Граница, ГСЧС, Марихуана, Служебная собака.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Водителя, въехавшего в остановку на Харьковщине, арестовали В Одесской области перекрыли трассу Р-33 Нарколабораторию накрыли в Херсоне

Последние новости

Анна Седокова заинтриговала романом с экс-солистом группы "Грибы" Головкин демонстративно покинул ринг после поражения от Альвареса (Видео) МВД Британии: Никаких санкций до Brexit
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
03 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
12:03 Археологи обнаружили в Гватемале алтарь майя
11:58 Футбол. Впервые за 110 лет 2 команды выиграли 5 стартовых туров в чемпионате Англии
11:58 В сети появилось видео тестирования автоматической парковки Mercedes
11:55 Головкин прокомментировал поражение от Альвареса (Видео)
11:35 Самые интересные факты об отелях мира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Brexit: Мэр Лондона призывает провести повторный референдум
Brexit: Мэр Лондона призывает провести повторный референдум
Новости: Сыновей экс-президента Египта арестовали
Сыновей экс-президента Египта арестовали
Новости: В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
Новости: 16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь