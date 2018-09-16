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Торговлю правами пресекли на Сумщине

Водительские права
14:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Работников МВД, организовавших в Сумской области сбыт водительских прав, разоблачила прокуратура.

На Сумщине разоблачили работников территориальных сервисных центров МВД, наладивших схему систематического получения взяток за выдачу водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Сумская местная прокуратура совместно с Управлением защиты экономики в Черниговской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили работников территориальных сервисных центров МВД, наладивших схему систематического получения неправомерной выгоды за выдачу удостоверений на право управления транспортом",- говорится в сообщении. Как отмечается, при посредничестве представителя одной из автошкол Сумской области граждане получали удостоверение водителя, даже не прибывая в ТСЦ РЦС МВД в Сумской области, а лишь предоставив определенную сумму средств и перечень документов.

По информации пресс-службы, в результате только первоочередных следственных действий должностному лицу одного из сервисных центров сообщено о подозрении по пяти фактам получения неправомерной выгоды и служебного подлога, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция самой тяжкой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Новости Украины, МВД, Права, Прокуратура, Расследование, Сумская область.
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