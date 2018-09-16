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Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС

Украина-ЕС
12:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Во Львове и Ивано-Франковске пройдут Заседания Парламентского комитета ассоциации Украина - ЕС, официальные встречи состоятся в Киеве.

Восьмое заседание Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз (ПКА) будет проходить 17 - 21 сентября в Украине - в Киеве, Львове и Ивано-Франковске. Об этом сообщается на официальном сайте ВР.

"Во время мероприятий будут обсуждены актуальные вопросы повестки дня отношений Украины и ЕС и перспективы дальнейшего углубления этих отношений. Отдельное внимание будет уделено вопросу трансграничного сотрудничества и гуманитарной и по вопросам безопасности ситуации на востоке Украины и в Крыму, вопросу национальных меньшинств и этнических групп, а также развитию украинских городов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программой ПКА предусмотрено: проведение заседания ПКА 18-19 сентября во Львове и Ивано-Франковске, официальные встречи в Киеве, "круглый стол" при участии представителей национальных меньшинств, встреча с местной властью, представителями малого и среднего бизнеса, студентами, а также проведение конференции на тему внедрения антикоррупционной реформы. Заседание будет проходить под сопредседательством Николая Княжицкого и Дариуша Росати и при участии народных депутатов Украины, депутатов Европейского парламента, представителей правительства Украины и ЕС. По результатам восьмого заседания ПКА планируется принятие заключительного заявления и рекомендаций.

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Новости Украины, ЕС, Ивано-Франковск, Киев, Львов, ПКА, Украина.
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