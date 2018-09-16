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Арсенал обнаружили в Одесской области

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Арсенал
14:20 Сегодня Телеграф
dpsu.gov.ua

Новости Украины: Арсенал из нескольких единиц оружия времен Второй мировой войны, а также боеприпасы к ним были обнаружены у жителя Одесской области.

В Беляевском районе Одесской области, проверяя полученную оперативную информацию о возможном незаконном хранении оружия, межведомственная группа в составе сотрудников ГПСУ совместно с СБУ, Нацполицией и с привлечением кинолога со служебной собакой провела санкционированные обыски в помещениях подозреваемого, обнаружив большое количество боеприпасов и оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"По результатам обысков было обнаружено и изъято 170 патронов калибра 7,62 мм, около 500 пуль калибра 7,62 мм, гильзы, холостые патроны, 3 пистолета типа Наган, пистолет ТТ, два автомата ММГ образца 1940-х годов, 3 самодельных миномета, винтовку снайперскую, 4 винтовки Мосина 1940 года и различные запчасти к оружию. Кроме того, у мужчины были обнаружены принадлежности для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которых он сам отливал пули и начинял их зарядом", - рассказали в пресс-службе ГПСУ. Правоохранители продолжают мероприятия по установлению происхождения оружия, боеприпасов и других обстоятельств дела.

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Все по теме:

Новости Украины, Боеприпасы, ГПСУ, Нацполиция, Одесская область, Оружие, Патроны.
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