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В результате ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров

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ДТП
16:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ГУ НПУ

Новости Украины: Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 сентября, около 12.00 на Мерефянском шоссе в Харькове.

В Харькове в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли двое пенсионеров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Предварительно установлено, что произошло столкновение двух автомобилей - Daewoo Lanos и Renault под управлением 44-летнего мужчины.

В результате аварии на месте происшествия погибли 80-летний водитель и 79-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Lanos.

Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Daewoo Lanos, Renault, Авария, ГУНП, ДТП, Харьков.
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