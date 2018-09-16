Прогноз погоды на 17 сентября: начало недели будет прохладным
Новости Украины: Погода в Украине в понедельник, 17 сентября, будет прохладной, но без существенных осадков.
Завтра, 17 сентября, всей территории Украины будет прохладно, но солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +22 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
"В Украину с севера прорвалось холодный воздух, и температура воздуха снизилась в большинстве областей. В понедельник, холодный воздух еще побудет у нас, потому что солнце не успеет так быстро прогреть окружающую среду", – отмечает метеоролог.
Так, в Украине сохранится ясная, однако несколько прохладная погода. Температурные отметки во всех регионах фактически одинаковы: воздух прогреется до +20...+22 градусов. Лишь в восточных и северных областях будет несколько прохладнее – до +18...+20 градусов.
В Киеве тоже будет достаточно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.
Однако синоптики утешают, что уже со вторника, благодаря господству антициклона Rodegang, Украину ожидает значительное потепление. Дневная температура воздуха в течение среды – пятницы достигнет +24...+28 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 17 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +20…+22
Львов – +20…+22
Ивано-Франковск – +20…+22
Тернополь – +20…+22
Черновцы – +20…+22
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +20…+22
Ровно – +20…+22
Житомир – +20…+22
Винница – +18…+20
Одесса – +20…+22
Николаев – +20…+22
Херсон – +20…+22
Симферополь – +20…+22
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +19…+21
Чернигов – +18…+20
Сумы – +18…+20
Полтава – +18…+20
Днепр – +19…+21
Запорожье – +20…+22
Донецк – +18…+20
Луганск – +19…+21
Харьков – +19…+21
Киев – +19…+21