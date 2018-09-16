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Прогноз погоды на 17 сентября: начало недели будет прохладным

Еж
18:49 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Погода в Украине в понедельник, 17 сентября, будет прохладной, но без существенных осадков.

Завтра, 17 сентября, всей территории Украины будет прохладно, но солнечно, а температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +22 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

"В Украину с севера прорвалось холодный воздух, и температура воздуха снизилась в большинстве областей. В понедельник, холодный воздух еще побудет у нас, потому что солнце не успеет так быстро прогреть окружающую среду", – отмечает метеоролог.

Так, в Украине сохранится ясная, однако несколько прохладная погода. Температурные отметки во всех регионах фактически одинаковы: воздух прогреется до +20...+22 градусов. Лишь в восточных и северных областях будет несколько прохладнее – до +18...+20 градусов.

В Киеве тоже будет достаточно свежо. Воздух в столице прогреется до +20 градусов.

Однако синоптики утешают, что уже со вторника, благодаря господству антициклона Rodegang, Украину ожидает значительное потепление. Дневная температура воздуха в течение среды – пятницы достигнет +24...+28 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 17 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +20…+22

Львов – +20…+22

Ивано-Франковск – +20…+22

Тернополь – +20…+22

Черновцы – +20…+22

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +20…+22

Ровно – +20…+22

Житомир – +20…+22

Винница – +18…+20

Одесса – +20…+22

Николаев – +20…+22

Херсон – +20…+22

Симферополь – +20…+22

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +19…+21

Чернигов – +18…+20

Сумы – +18…+20

Полтава – +18…+20

Днепр – +19…+21

Запорожье – +20…+22

Донецк – +18…+20

Луганск – +19…+21

Харьков – +19…+21

Киев – +19…+21

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Новости Украины, 17 сентября, Погода, Прогноз, Прогноз погоды, Прогноз погоды 17 сентября, Синоптик.
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