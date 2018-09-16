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Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

ООС
19:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим "тишины" в воскресенье, 16 сентября, с 7 до 18 часов, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено", - говорится в сводке.

При этом в штабе отмечают, что боевики в ходе обстрелов в воскресенье не применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого влияния на противника, вынуждая его прекратить обстрел", - говорится в сообщении.

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