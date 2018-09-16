В Киеве горела новостройка

В Шевченковском районе Киева горел верхний этаж новостройки на площади 800 кв. м., сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

"16 сентября в 18:07 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ясногорская, 11. По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник на крыше 5-этажного недостроенного дома. Площадь возгорания составляет около 800 кв. м.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

По информации dtp.kiev.ua огнем охвачен верхний этаж и крыша здания.

Спасатели проинформировали, что в 19:22 пожар удалось локализовать.

"На месте происшествия работает 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 52 человека личного состава", – сказано в сообщении.

Информации о погибших и травмированных пока нет.

Причина возгорания выясняется.